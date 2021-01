Komitet Obrony Sprawiedliwości: Niestety w Polsce stosowane są takie reguły, które obowiązują na Białorusi lub w putinowskiej Rosji

Prokuratorzy ukarani za krytykę Ziobry? Wicemarszałek Senatu: To nie krzesła, które można dowolnie przesuwać

- Prokuratorzy i sędziowie to nie krzesła w gabinecie ministra Ziobry, które można sobie dowolnie przesuwać. A prawo to nie narzędzie to zbijania kapitału politycznego i walki o schedę po prezesie Jarosławie Kaczyńskim – oświadczyła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stancecka. Z prokuratorami delegowanymi przez Prokuratora Krajowego, solidaryzują się sędziowie.