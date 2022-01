Komisja śledcza w sprawie Pegasusa. Dziambor: Oczywiście, że poprzemy jej powstanie. Mówiliśmy o tym, zanim to było modne

Poseł Konfederacji Artur Dziambor pytany był w porannej rozmowie RMF FM o to, czy Konfederacja poprze wniosek o utworzenie komisji śledczej w sprawie Pegasus.

- Dwa lata temu ostrzegaliśmy, że rząd może mieć takie narzędzia i że jest to nielegalne i nie powinno coś takiego się dziać – odpowiedział. Dodał, że to właśnie Konfederacja mówiła o tym „zanim to było modne”.

Dopytywany przez redaktora, czy Konfederacja poprze wniosek, odpowiedział twierdząco.

- Oczywiście, że poprzemy powstanie komisji śledczej w sprawie Pegasusa i w sprawie jakichkolwiek nielegalnych inwigilacji – zaznaczył.

Odnosząc się do zapowiadanego wniosku Kukiz’15, który rozszerza działanie komisji śledczej na lata 2007-2020 także przekazał, że Konfederacja poprze taki wniosek. - Uważamy, że takie rzeczy nie powinny się dziać. Uważamy też, że powinna być wiedza publiczna na temat tego, kto łamał prawo – podkreślił.

Dodał, że nie zasiadałby w takiej komisji, ale widziałby w niej przede wszystkim prawników.