Komisja Regulaminowa zdecydowała ws. immunitetu Mariana Banasia

Sejmowa komisja regulaminowa, po przerwanym wczoraj posiedzeniu, zebrała się ponownie dziś rano, aby zająć się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

- Komisja zdecydowała o przyjęciu wniosku stosunkiem głosów 9 do 7 - powiedział dziennikarzom przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński po zakończeniu zamkniętej części posiedzenia. Dodał, że sprawa trafi teraz do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i "Prezydium Sejmu zdecyduje dalej, co z tym wnioskiem będzie".