Komisja Europejska zgodzi się na obniżkę VAT na żywność? „Jesteśmy dobrej myśli”

Wicemarszałek podkreślił podczas briefingu w Sejmie, że trwają prace nad wprowadzeniem obniżki stawki VAT na żywność. – To jest bardzo poważne przedsięwzięcie, które niestety trzeba uzgodnić z UE, te uzgodnienia trwają i jesteśmy dobrej myśli, że dostaniemy w tej sprawie zgodę na zastosowanie tutaj nadzwyczajnych środków – mówił.

Obecne przepisy dotyczące VAT (dyrektywa VAT) uzgodnione przez państwa członkowskie nie pozwalają na zerową stawkę VAT na żywność. Zezwalają jedynie na stosowanie obniżonych stawek, jak np. 5 proc.

W poniedziałek premier przypomniał, że niedawno skierował wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe.

– My zastosujemy, niezależnie od tej odpowiedzi z Komisji Europejskiej, pakiet osłonowy, dodatki osłonowe. Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do zera, na co najmniej pół roku, VAT na podstawowe artykuły żywnościowe – dodał Mateusz Morawiecki.

Polski rząd chce tymczasowego obniżenia VAT w Polsce na żywność z 5 proc. na 0 proc.