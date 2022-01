Komisja Europejska wzywa Polskę do zapłaty kar za Turów. Rzecznik PiS: To działania bezpodstawne, niemające żadnej zasadności OPRAC.: Lidia Lemaniak

ignac glowacki / polskapress

– Oczywiście nie zgadzamy się z tym. Przede wszystkim nie zgodzimy się na to, żeby tysiące, a nawet miliony ludzi odcinać od energii, od prądu, od ciepła – powiedziała rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości, Anita Czerwińska. W czwartek Komisja Europejska poinformowała, że wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar dotyczących kopalni Turów i jak dotąd nie otrzymała pieniędzy.