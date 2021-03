Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Wiceminister sprawiedliwości: Chodzi o to, żeby wspierać opozycję i zabierać suwerenność Polski

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta uważa, że KE nie chce, by SN uchylał immunitety sędziom w sytuacji gdy wymóg posiadania immunitetu nie jest zapisany w prawie unijnym. Zdaniem polityka Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry organom UE chodzi o to, żeby wspierać opozycje i zabierać suwerenność Polski.

Oprócz skierowania sprawy do TSUE, Komisja postanowiła zwrócić się również do Trybunału o zarządzenie środków tymczasowych, aby "zapobiec jeszcze poważniejszym, nieodwracalnym szkodom dla niezawisłości sędziowskiej i porządku prawnego UE".

We wniosku o zarządzenie środków tymczasowych Komisja Europejska zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o:

zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do orzekania w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, jak również w sprawach dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku,

zawieszenie skuteczności decyzji podjętych już przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego,

zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezależność sądów oraz zwracanie się w takich sprawach z odesłaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także przepisów kwalifikujących takie działania sędziów jako przewinienia służbowe (dyscyplinarne).

Jak czytamy w stanowisku organu UE, Komisja uważa także, że Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – której niezależność nie jest zagwarantowana – podejmować decyzje w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i wykonywanie przez nich swoich funkcji. Dotyczy to spraw takich jak uchylenie immunitetu sędziego w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej lub jego tymczasowego aresztowania, a w konsekwencji zawieszenie go w czynnościach służbowych i obniżenie jego wynagrodzenia. Dla sędziów sama perspektywa postępowań prowadzonych przeciwko nim przez organ, którego niezależność nie jest zagwarantowana, ma „efekt mrożący” i może wpływać na ich niezawisłość. Zdaniem Komisji poważnie podważa to niezawisłość sędziów i obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony prawnej, a tym samym cały porządek prawny UE.