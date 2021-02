Komisja Europejska pozywa Polskę do TSUE za... hałas. "Hałas powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy jest środowiskowym zabójcą"

Trendy rozwoju digital experience: Pandemia wciąż wzmacnia potrzebę cyfrowych innowacji

Globalny kryzys wywołany przez COVID-19 to największe wyzwanie ostatnich dziesięcioleci - w ciągu kilku miesięcy wpłynął na wszystkie sektory działalności i obniżył dynamikę rozwoju firm. Ale nie spowolnił innowacji, a nawet dramatycznie je wzmocnił. Jak twierdzi Leszek Szczęch z Colt Technology Services, potrzeba innowacji nigdy nie była silniejsza. Obecnie napędzana jest przez nowe wyzwania, jedne z najbardziej uciążliwych i kosztownych, z jakimi do tej pory przedsiębiorstwa miały do czynienia.