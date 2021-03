Komisja Europejska: porozumienie z BioNTech-Pfizer ws. dodatkowych czterech milionów dawek szczepionki przeciwko Covid-19

Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z BioNTech-Pfizer w sprawie dostarczenia państwom członkowskim w ciągu najbliższych dwóch tygodni dodatkowych czterech milionów dawek szczepionki przeciwko CO-VID-19, aby zwalczać lokalne ogniska koronawirusa i ułatwić swobodne przemieszczanie się na granicach.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Aby uporać się z agresywnymi wariantami wirusa i poprawić sytuację tam, gdzie występują lokalne ogniska, musimy działać szybko i zdecydowanie. Cieszę się, że mogę dziś ogłosić umowę z przedsiębiorstwem BioNTech-Pfizer, które przed końcem marca zaoferuje państwom członkowskim cztery miliony dawek szczepionki. Zostaną one dostarczone dodatkowo do planowanych dostaw i pomogą państwom członkowskim w ich wysiłkach na rzecz utrzymania pod kontrolą rozprzestrzeniania się nowych wariantów. Dzięki celowemu zastosowaniu szczepionek tam, gdzie są najbardziej potrzebne, zwłaszcza w regionach przygranicznych, pomogą one również zapewnić lub przywrócić swobodny przepływ towarów i osób. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i jednoli-tego rynku.