Komisja Europejska ogłasza plan walki z wysokimi cenami energii w Unii Europejskiej. Jakie ma pomysły i propozycje?

Jest wreszcie spodziewana reakcja Komisji Europejskiej na wzrost rachunków za energię dla mieszkańców Wspólnoty. Komisja Europejska ogłosiła w środę pakiet środków mających złagodzić wzrost cen energii, który spowodował gwałtowny wzrost rachunków w całej Europie. Komisja Europejska była pod wielką presją, aby podjąć działania w sprawie załamania cen energii.

Warto zauważyć, że hurtowa cena gazu wzrosła o 250 proc. od stycznia 2021 r., powodując skokowy wzrost kosztów dla konsumentów i przedsiębiorstw.

W środę komisarz UE ds. energii, Kadri Simson, poinformowała, że władze wykonawcze UE odpowiadają na wezwania do działania, przedstawiając „zestaw narzędzi do ustalania cen energii”. Simson przyznała też, że ​​państwa członkowskie są najlepiej przygotowane do zmniejszenia obciążenia rosnącymi cenami energii w miarę zbliżania się zimy.

Simson wezwała kraje UE do rozważenia pomocy w nagłych wypadkach dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, pomocy państwa dla firm i ukierunkowanych obniżek podatków.