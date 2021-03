Komisja Europejska ogłasza nowe zalecenia odnośnie wywozu szczepionek poza UE. We Włoszech odnaleziono 29 milionów szczepionek

Dziennik The New York Times podaje, że wprowadzone przez Komisję Europejską nowe zalecenia są odpowiedzią na odnalezienie we Włoszech 29 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19. Poinformowane przez KE włoskie władze znalazły szczepionki podczas wizyty w fabryce należącej do firmy farmaceutycznej AstraZeneca.

W odniesieniu do zasady wzajemności pod uwagę zostaną wzięte kwestie czy kraj docelowy ogranicza własny eksport szczepionek lub surowców do ich produkcji, na mocy prawa lub w inny sposób. Z kolei zasada proporcjonalności uwzględnia sytuację epidemiologiczną w kraju docelowym, poziom szczepień i zapasy szczepionek w tym kraju.

Jak podkreśla autorka tekstu w The New York Times, obecność tak wielu dawek wzbudziła podejrzenia, że firma farmaceutyczna próbowała znaleźć sposób na wyeksportowanie szczepionek do Wielkiej Brytanii lub innego kraju poza UE. Z relacji mediów wiemy, że AstraZeneca nie wywiązała się z umów podpisanych z Komisją Europejską dotyczących dostaw szczepionek do Unii Europejskiej, co przyczyniło się do powstałych zaległości i przesunięcia szczepień.

W Polsce szczepionką AstraZeneca zaplanowano szczepienia osób do 69. roku życia, natomiast osoby starsze otrzymują szczepionki mRNA.