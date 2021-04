Komisja Europejska chce pożyczyć 800 miliardów euro na rynkach finansowych na sfinansowanie programu NextGenerationEU. Spłata do 2058 r.

Komisja Europejska poinformowała w środę, 14 kwietnia 2021 r., że podjęła dziś kroki w celu zapewnienia, by pożyczki w ramach tymczasowego instrumentu odbudowy NextGenerationEU (NGEU) były finansowane na jak najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich UE i ich obywateli. Jak czytamy "Komisja Europejska wykorzysta strategię zdywersyfikowanego finansowania, aby do 2026 r. pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro w cenach bieżących. Takie podejście, zgodne z najlepszymi praktykami emitentów długu państwowego, umożliwi Komisji sprawne i skuteczne pozyskanie niezbędnych środków. Przyciągnie to również inwestorów do Europy i wzmocni międzynarodową rolę euro".

NextGenerationEU (NGEU) - podstawowe unijne narzędzie reagowania na pandemię COVID-19 - będzie finansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych. Od teraz do końca 2026 r. Komisja Europejska chce pozyskać maksymalnie ok. 800 mld euro. To będzie oznaczać średnio około 150 mld euro rocznie. Wszystkie pożyczki mają zostać spłacone do 2058 r. Pożyczki mają być brane na rynkach kapitałowych.