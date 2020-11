Komisja ds. pedofilii z pierwszymi zgłoszeniami. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Mam dziesiątki zgłoszeń. Blokada jest okropna Kacper Rogacin

Fot: Adam Wojnar / Polska Press

Do komisji ds. pedofilii wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. Jedno z nich przekazał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który ma gotowe kolejne zgłoszenia. - Napływają do mnie dziesiątki zgłoszeń. Wysyłam je do komisji i do władz kościelnych. Ale widać, że jest okropna blokada - mówi w rozmowie z RMF FM.