Komentarze wokół sytuacji w Porozumieniu. Michał Kamiński: To pokazuje, jak bardzo niestabilna jest sytuacja wewnątrz Zjednoczonej Prawicy

- To jest wewnętrzna sprawa naszego koalicjanta. My nie chcemy się w to wtrącać – skomentował sytuację w Porozumieniu w programie „Kawa na ławę” Patryk Jaki, euro poseł z Solidarnej Polski.

Od kilku dni poruszana jest kwestia walki o władzę w ugrupowaniu Jarosława Gowina. Europoseł Adam Bielan został zawieszony w prawach członka partii, a potem wyrzucony wraz z posłem Kamilem Bortniczukiem.

- To pokazuje, jak bardzo niestabilna jest sytuacja wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i że rząd już teraz nie posiada większości w obliczu czekającego nas głosowania pakietu pomocowego z Unii – ocenił poseł Michał Kamiński. - Dla mnie najistotniejsze w tej kwestii jest to, że pan Adam Bielan nie podjąłby tej akcji bez zielonego światła od Jarosława Kaczyńskiego – zwrócił uwagę na udział prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w tej operacji.