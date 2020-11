Komentarze w zagranicznej prasie po raporcie o McCarricku. Co zagranicą pisze się o polskim papieżu i kardynale Dziwiszu?

Raport watykański został opublikowany we wtorek, 10 listopada 2020. Zawiera aż 461 stron. Gdy tylko został udostępniony czytelnikom na całym świecie, od razu wywołał prawdziwą burzę. Polscy komentatorzy pisali nawet o końcu pewnej epoki w Polsce.

Michelle Boorstein z The Washington Post pisze, że w raporcie ujawniono lekceważenie papieża Jana Pawła II wobec zarzutów skierowanych przeciwko Theodore’owi McCarrickowi w sprawie jego niewłaściwych zachowań seksualnych. - Raport jest bezprecedensowym wysiłkiem Kościoła w celu uzyskania pełnej przejrzystości, to okno ukazujące sposób podejmowania wewnętrznych decyzji w Watykanie. Dzięki niemu ujrzeliśmy, że nie tylko Jan Paweł II, ale także papieże: Benedykt i Franciszek wiedzieli, że na McCarricku ciąży wiele zarzutów.

TWP zwraca jednak także uwagę na to, że w raporcie nie oskarża się wprost polskiego papieża. - Jan Paweł II mógł nie mieć dostępu do wszystkich zarzutów. Wyrok Jana Pawła II był mocno zabarwiony jego doświadczeniami z bloku wschodniego, gdzie negatywna propaganda na temat księży była wykorzystywana do osłabienia ich pozycji.

Michelle Boorstein podkreśla jednak, że dla niektórych komentatorów raport watykański jest dyskwalifikujący dla papieża Polaka.

Associated Press: Biskupi z polski bronią Jana Pawła II po raporcie o McCarricku

Associated Press doniosło o obronie polskich biskupów, którzy uznali, że Jan Paweł II został „cynicznie oszukany” przez McCarricka oraz innych biskupów amerykańskich. - Kilkusetstronicowy raport wykazał, że Jan Paweł II miał dostęp do wiarygodnych doniesień o niewłaściwym postępowaniu McCarricka już pod koniec lat 90. Jednak nawet po zakończeniu dochodzenia, które zalecało zrezygnować z awansowania McCarricka, Jan Paweł II zdecydował się na mianowanie go arcybiskupem Waszyngtonu, a później kardynałem.