Komentarze po wyjeździe Krystyny Pawłowicz do hotelu Malinowy Zdrój. Lewica domaga się zrzeczenia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego

- Za te wszystkie niecne, niegodne i niemoralne zachowania, w imieniu Lewicy, zgodnie z art. 18 ustawy o statusie sędziego, wzywamy panią Pawłowicz do tego, żeby zrzekła się urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego - oświadczyła na konferencji prasowej posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

Posłanka także stwierdziła, że zapewne sędzina zmęczona była „zgotowaniem piekła polskim kobietom doprowadzając do wprowadzenia całkowitego w praktyce zakazu aborcji.” - Tak, to może męczyć, ale co to znaczy dla kobiet? Myślę, że wszyscy tutaj mamy jasność – dodała Nowicka.