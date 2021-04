Komentarze po przeszukaniu przez CBA domu syna szefa NIK. Müller: Działania są prowadzone zgodnie z prawem

Na przeszukanie zareagował Marian Banaś, który na konferencji prasowej zarzucił rządzącym, że mamy „państwo policyjne” i „czasy bolszewickie”.

- To przypomina mi czasy bolszewickie, kiedy po ogłoszeniu stanu wojennego za to, że byłem patriotą, wiernym Polsce i „Solidarności”, zostałem aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Dzisiaj, w rzekomo wolnej i niepodległej Polsce, obecna władza robi to samo. Kto się z nią nie zgadza, na podstawie pomówień może być w każdej chwili aresztowany i skazany – mówił szef NIK.