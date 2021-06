Komedia! Pawłowicz znów w natarciu: "To macie zwrócić Polsce!" BG

Dla jednych mecz Mistrzostw Europy to szansa na piłkarskie emocje, dla innych okazja do zaistnienia. Krystyna Pawłowicz kolejny raz apeluje, by Szwedzi zwrócili zabytki skradzione z Polski ponad trzysta lat temu. Czy to na pewno odpowiedni moment?