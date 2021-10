Komedia. Marcin Najman chce walczyć w klatce ze... Zbigniewem Bońkiem

- Zbigniew Boniek i Jacek „Przygłup” Murański – to są osoby z którymi mogę wyjść do klatki - przyznał Najman po walce z Ryszardem „Szczeną” Dąbrowskim na gali MMA-VIP 3. Zwycięstwo rozochociło mężczyznę, który chciałby sprawdzić się teraz z byłym prezesem PZPN. - Może sobie parę groszy zarobi? To przecież taki odważny facet. Na pewno odwagi mu nie brakuje. Zibi jest bardzo buńczuczny i odważny na Twitterze, dlatego mam nadzieję, że w klatce też taki będzie - zakończył.