KOMBI zapowiada nową płytę. Singiel "Ale co z tego" - muzyka Sławomir Łosowski, tekst Patrycja Kosiarkiewicz. Zobacz świetny klip [WIDEO]

Po nastrojowym „Minerale życia” zespół prezentuje teraz piosenkę dynamiczną i taneczną, gwarantującą świetną zabawę. W „Ale co z tego”, podobnie jak w „Minerale życia”, słychać nowe elektroniczne brzmienie zespołu, w którym Sławek Łosowski z wyczuciem łączy to, co stworzył w latach 80. z trendami i możliwościami dzisiejszej technologii i produkcji muzycznej. Mamy więc nowe brzmienie zespołu i kolejny „nowy rozdział”, ale – co ważne – nadal rozpoznajemy, że „gra i trąbi zespół KOMBI”.

Piosenka "Ale co z tego" (muzyka Sławomir Łosowski, słowa Patrycja Kosiarkiewicz) to drugi singiel zapowiadający nową płytę KOMBI, która z okazji jubileuszu 45-lecia KOMBI wydana będzie w 2021 r.

Sławomir Łosowski, lider grupy KOMBI: Prezentując drugą piosenkę z nowej płyty ujawniamy, że muzyka i nastroje będą na tej płycie różnorakie. Taki zresztą jest nasz zamysł, aby płyta dawała radość i wzruszenie.

Patrycja Kosiarkiewicz, autorka tekstu: Ta piosenka to jedna z tych opowiastek z morałem: miłości nie kupisz. Ale też dowód na to, że wszechświat zawsze odpowiada na nasze zamówienia. Sławek lubi humor w piosence, o czym mi powiedział na samym początku naszej współpracy. Ja zawsze chciałam tak pisać, ale dotąd nie było okazji. No i udało się. Co więcej, zdradzę, że razem poszliśmy tym tropem nie tylko w „Ale co z tego”.