KOMBI zapowiada nową płytę nagraną w czasie COVID-19. Posłuchaj premierowego nagrania "Minerał życia"

KOMBI - to hity kilku pokoleń i rozpoznawalne brzmienie oparte na kultowych syntezatorach Sławomira Łosowskiego, lidera i założyciela KOMBI.

Nowa piosenka pt. "Minerał życia" zapowiada płytę zespołu, która ukaże się w 2021 r. z okazji jubileuszu 45-lecia KOMBI. Skomponowana i nagrana została, tak zresztą jak pozostałe nowe utwory z płyty, w trudnym, "covidovym" roku 2020. W swojej strukturze i brzmieniach jest na wskroś kombiowa - elektroniczna z wiodącą rolą syntezatorów - ale równocześnie bardzo

współczesna jeśli chodzi o aranżację i produkcję.

Jej bardzo wyrazisty charakter podkreśla również tekst, którego tematem jest zagubienie się narratora (może nim być każdy z nas) w poszukiwaniu szczęścia gdzieś daleko, podczas gdy jest ono bardzo blisko, czasem wprost pod ręką. Szczęście symbolizuje w piosence tytułowy minerał życia, gwarantujący znalazcy to, co najważniejsze i co wyzwala energię życiową. Tym minerałem życia najczęściej jest ukochana osoba, ale może też być inna wartość, jak wolność, ojczyzna, dom, natura, religia, zdrowie, sztuka.