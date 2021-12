Kolumbia: wykastrują "kokainowe hipopotamy", ponieważ zagrażają przyrodzie tego kraju

Do niecodziennej operacji szykują się biolodzy i weterynarze w Kolumbii. Przystąpią do wykastrowania hipopotamów, które zagrażają już poważnie ekosystemowi tego kraju.

Jak „kokainowe hipopotamy” Pablo Escobara, jak mówi się o tych zwierzętach, stały się prawdziwym koszmarem Kolumbii? Otóż zwierzęta te zostały sprowadzone nielegalnie do Kolumbii przez narkotykowego barona z Afryki i żyły na terenie jego posiadłości.

Kiedy Escobar został zastrzelony przez specjalną grupę policjantów, wspieranych przez amerykańskich agentów na dachu w jego rodzinnym mieście Medellín, władze zajęły jego posiadłość i znajdujące się na niej zwierzęta. Podczas gdy większość z nich została wysłana do ogrodów zoologicznych, to jednak logistyka przeniesienia czterech hipopotamów okazała się nie do pokonania i pozostawiono je. One zaś rozpoczęły wtedy swoją wędrówkę po Andach.

„Uciekinierzy” zaczęli się rozmnażać na wolności. Szacuje się, że dziś jest ich 80, w ciągu kolejnych dwóch dekad mogą to być nawet tysiące. I to one ściągnęły pasmo ogromnych problemów na Kolumbię. Okazało się, że mity i legendy wciąż otaczają najsłynniejszego barona narkotykowego w Kolumbii, Pabla Escobara, 26 lat po jego śmierci. A jego spuścizna wywarła nieoczekiwanie katastrofalny wpływ na kolumbijską przyrodę.