Kolorz: plan rządu jest do kitu. Chodzi o przyszłość polskiego górnictwa

Pod koniec grudnia do związkowców trafił projekt porozumienia, który był udostępniony także w mediach społecznościowych. W dokumencie zawarto listę 12 kopalń do likwidacji, jednak bez dat planowanego zamknięcia. Z projektu nie wynika też, czy UE zgodzi się na dopłacanie do nierentownej produkcji węgla do 2049 roku – podaje Onet i przypomina, że ten rok został wyznaczony jako data zamknięcia ostatniej kopalni węgla energetycznego.

Rządowy projekt jest krytykowany przez związkowców ze Śląska i nie inaczej było w trakcie środowego spotkania w Katowicach. Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz jeszcze przed spotkaniem mówił, że nad przedstawionym przez ministerstwo aktywów państwowych kierowane przez Jacka Sasina projektem związkowcy w ogóle nie zamierzają dyskutować, bo jest do kitu.

Spotkanie trwało więc jedynie pół godziny. Strony mają wrócić do rozmów 25 stycznia – wtedy związkowcy przedstawią swój plan, który do ministerstwa ma być przesłany jeszcze w tym tygodniu.