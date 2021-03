Koloryzacja włosów: najlepsze fryzury na wiosnę 2021. Kolor w tym wydaniu odświeży twój wygląd. Trendy dla farbowanych włosów

Koloryzacja włosów. Trendy 2021

W branży fryzjerskiej, podobnie jak w modowej i makijażowej, regularnie pojawiają się nowe trendy odnośnie nie tylko samych cięć, ale i kolorów włosów. Oczywiście, nie można stosować się do nich bezkrytycznie - każda decyzja o metamorfozie powinna być dobrze przemyślana i skonsultowana ze stylistą. W innym razie zamiast uśmiechu na twarzy po wyjściu od fryzjera, będziemy ukradkiem ocierać skapujące po policzkach łzy. Zanim więc podejmiemy decyzję o zmianie koloru włosów, warto sięgnąć po garść inspiracji. Jakie trendy niesie ze sobą wiosna 2021?

Szwedzki blond

Rok 2021 to wielki powrót do blondu w wydaniu szwedzkim - a więc do jego bardzo jasnej i chłodnej odmiany. Nazywany jest wręcz lodowym blondem. Ważne jednak, by nie miał niebieskiej poświaty. Jest to kolor odpowiedni dla pań o jasnej karnacji. Przy zaczerwienionej lub marchewkowej cerze lepiej uważać z tym odcieniem.

Bronde

Bronde, czyli połączenie ombre i sombre, to kolejny wielki trend na wiosnę 2021. O co chodzi? Koloryzacja zakłada łączenie ze sobą wielu odcieni brązów i blondu, zaś jej efekt powinien być jak najbliższy naturalnemu. Lśniące, pełne głębi pasma muśnięte słońcem - to najlepszy opis bronde. Dużą zaletą jest fakt, że koloryzacja dodaje włosom objętości, a odrosty nie są widoczne. Najlepszy efekt osiąga się przy dłuższych włosach.

Pastelowe rudości

Do łask powraca rudy kolor, jednak w wydaniu pastelowym. Zapomnijcie o marchewce na głowie, powitajcie truskawkę, golden rose, morelę i dynię. Zdecydowanie bardziej pożądana jest poświata wpadająca w róż, niż w pomarańcz czy w ognistą czerwień. Ja inspirację można potraktować Beth Harmon z "Gambitu Królowej"

Róż

Dla osób chcących wyróżnić się w tłumie, 2021 rok przynosi ponowną modę na róż. Według historii wyszukiwań w Google zainteresowanie odcieniem wzrosło aż o 900%. Czy to odpowiedź na szare miesiące spędzone na kwarantannie? Z nadejściem wiosny nadchodzi też szansa na rozluźnienie obostrzeń, nic więc dziwnego, że chcemy się pokazać - i zaznaczyć swoją skrywaną od roku obecność.

Dwa kolory

Dwukolorowe włosy to kolejny hit 2021 roku. Warto postawić na kontrastujące ze sobą odcienie i połączyć je w jak najbardziej minimalistyczny sposób - nie poprzez gradienty czy cieniowania, lecz "na ostro". Jako naturalną granicę można wykorzystać przedziałek, jednak jest to opcja tylko dla odważnych i pewnych swojej decyzji. Można także zafarbować spodnią część włosów na inny kolor, niż na czubku głowy. Tym sposobem dwa odcienie ujawnią się w momencie, gdy postanowimy spiąć włosy np. w niedbały koczek.