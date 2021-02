Koło poselskie Polska 2050 zarejestrowane w Sejmie. Jest już na stronach parlamentu

Parlamentarzystki poinformowały we wtorek, że złożyły do marszałek Sejmu wniosku w sprawie rejestracji koła poselskiego Polska 2050. Było to możliwe po dołączeniu do ruchu Szymona Hołowni posłanki Nowoczesnej Pauliny Hennig-Klsoki, ponieważ koło liczyć musi co najmniej trzech członków.

Sama Hennig-Kloska stwierdziła dziś na antenie Radia Zet, że w Szymonie Hołowni widzi „autentyczność i chęć wprowadzenia nowej jakości do polskiej polityki”. – Z Szymonem Hołownią rozmawialiśmy przede wszystkim o wartościach, o tym co chcemy zrobić w Polsce zrobić. Miałam naprawdę w Koalicji Obywatelskiej wygodny fotel, na którym mogłam siedzieć przez kolejne 3 lata, ale nie o w polityce chodzi. Widzę w Szymonie Hołowni lidera, którego brakuje mi dzisiaj w ławach poselskich i uważam że musi wejść z silnym mandatem do Sejmu następnej kadencji – mówiła posłanka.

Parlamentarzystka dodała, że w Koalicji Obywatelskiej brakowało jej „takiego solidnego budowania planu, jak wygrać z PiS-em”. - Moi wyborcy chcą przełamać rządy złej władzy. Uważam że nowa jakość na scenie politycznej jest potrzebna – tłumaczyła.