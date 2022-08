KoLeLu czyli 80 minut świetnej zabawy

O koncercie opowiada Polska The Times Wojtek Konikiewicz:

Koncert, który miał miejsce 25 września 2017 r. w Hard Rock Pubie Pamela był dla mnie szczególnie ważny - i to z paru powodów.

Po pierwsze, znam od lat Darka Kowalskiego i ogromnie sobie cenię jego niezwykłą konsekwencję i skuteczność w działaniu, które zaowocowały stworzeniem i utrzymaniem jednego z najbardziej stylowych i prawdziwych klubów rockowych w Polsce. Pamela jest miejscem, które w niczym nie przypomina sztucznie wykreowanych, korporacyjnych tworów typu Hard Rock Cafe - jej autentyzm i historia koncertów są zapisane na ścianach i tworzą genius loci, wyczuwalny już od progu.

Rozmawialiśmy z Darkiem o moim koncercie od paru lat. W klubie pojawiałem się już parę razy - a to ze Stirwaterem, a to z Tiltem czy z Pawłem Gumolą. Przyszła wreszcie kolej na KoLeLu i to akurat w momencie, w którym zaszły zmiany w tym moim składzie - pojawiła się nowa, znakomita sekcja rytmiczna - Maciej Matysiak na basie i syntezatorze oraz Artur Lipiński na perkusji. Pamela stała się więc miejscem premiery tej nowej wersji tria - z wielu powodów optymalnym.