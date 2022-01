Kolejny wzrost zakażeń. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

– Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to jest kolejny dzień, kiedy widzimy wzrost nowych przypadków. Dzisiaj to jest prawie 18 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Na dzień dzisiejszy mamy 11 670 nowych zakażeń koronawirusem – powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska poinformował, że ostatniej doby wykonano ponad 104 tys. testów na obecność koronawirusa.

Z raportu opublikowanego o godz. 10.30 wynika, że nowe przypadki zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (1690), małopolskiego (1122), dolnośląskiego (1096), śląskiego (1086), wielkopolskiego (1034), łódzkiego (835), pomorskiego (737), kujawsko-pomorskiego (687), podkarpackiego (565),zachodniopomorskiego (552), lubelskiego (537), warmińsko-mazurskiego (536), świętokrzyskiego (298), opolskiego (296), podlaskiego (231), lubuskiego (219). 149 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak przekazano, ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 144 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 289 osób.