Kolejny transfer do Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Janowska wraca do klubu po dwóch tygodniach

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował podczas briefingu prasowego, że do klubu wraca posłanka Małgorzata Janowska.

- Poróżnił nas stosunek do pewnych spraw odnoszących się do energetyki, Bełchatowa, przyszłości tego miasta. Doszliśmy tutaj do porozumienia, takiego bardzo konkretnego. Uczestniczył także pan premier i są wszelkie podstawy, że ta nasza jedność, która kiedyś też przez długi czas trwała, została odnowiona – powiedział prezes PiS.