Kolejny, szósty samolot z ewakuowanymi z Afganistanu wylądował rano w Warszawie. Było na nim około 80 osób

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, koło godziny 7.20 w sobotę w Warszawie wylądował kolejny – szósty – samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. Samolot Embraer lecący z Navoiy w Uzbekistanie miał międzylądowanie w stolicy Gruzji Tbilisi.

DO tej pory do Polski przyleciało pięć samolotów, a na ich pokładzie było ponad 260 osób. Jak informował szef KPRM Michał Dworczyk, wszyscy polscy obywatele, którzy zgłosili się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostali ewakuowani.

Międzylądowania w Uzbekistanie

Ewakuacje z Kabulu prowadzone są zawsze z międzylądowaniem. Jak mówił w TVP1 szef KPRM „w ramach mostu powietrznego, który został utworzony między Polską a Afganistanem” jest międzylądowanie w Uzbekistanie.