Kolejny rozdział dynastii Golden State Warriors czy pierwszy Boston Celtics? Ruszają finały NBA

Jak doszli do finałów?

Warriors mają za sobą dwa lata przebudowy spowodowanej zerwanymi więzadłami w kolanie, a następnie Achillesem Klaya Thompsona i urazu dłoni Stepha Curry'ego. Drużyna, która w ciągu pięciu lat grała w każdym finale NBA i wygrała trzy tytuły, nagle wybierała druga w drafcie i testowała masę młodych zawodników w szukania diamentu. Dyrektor sportowy Bob Myers dołożył wszelkich starań by wycisnąć do maksimum to co ma - począwszy od zgarnięcia Di'Angelo Russella od Nets i wymienienie go do Timberwolves za Andrew Wigginsa i pierwszorundowy wybór w drafcie (proszę aresztować Myersa za kradzież!), przez wybrania Jamesa Wisemana (choć byli dostępni lepsi; LaMelo Ball) po znalezienie Jordana Poola.

Myers obudował trzon Curry - Thompson - Draymond Green zawodnikami pasującymi do systemu Kerra. Nawet Wiggins, z przepłaconego "Kanadyjskiego Jordana" mema, stał się All-Starem i w dowolnym meczu może eksplodować na 20+ punktów. Poole jest fantastycznym 6th Manem, a Wiseman dobrze prosperuje.