Kolejny rekord zakażeń. Prawie 22 tysiące nowych przypadków. Zmarło 280 osób

W sobotę 31.10.2020 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 897 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy wynik od początku pandemii. Zmarło 280 osób. W piątek popołudniu odbyła się konferencja prasowa na której premier Morawiecki oznajmił, że w związku z dużą liczbą nowych zakażeń podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy. Na kwarantannie przebywa już ponad pół miliona osób.

Mamy 21 897 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusa z województw: mazowieckiego (3138), wielkopolskiego (2329), śląskiego (2274), małopolskiego (1707), łódzkiego (1700), lubelskiego (1559), kujawsko-pomorskiego (1461), podkarpackiego (1404), dolnośląskiego (1229), pomorskiego (1212), świętokrzyskiego (831), warmińsko-mazurskiego (737), zachodniopomorskiego (735), podlaskiego (612), lubuskiego (498), opolskiego (471)- podał w sobotę resort zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń pochodzi z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Z powodu COVID-19 zmarło 41 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 239 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 362 731. Zmarło 5 631 chorych. W piątek poinformowano i o 21 629 nowych zakażeniach koronawirusem. Dzienny raport o koronawirusie: zajęte łóżka COVID-19 – 16 144 z 24 024 dostępnych

zajęte respiratory - 1 305 z 1 807 dostępnych

osoby objęte kwarantanną – 504 706

osoby objęte nadzorem epidemiologicznym – 48 928

osoby, które wyzdrowiały – 140 280

Zamknięte cmentarze - Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami to musimy planować nie tylko najbliższych parę dni, ale myśleć o tym, co za tydzień, za miesiąc - mówił premier i oznajmił, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - dodał.[/cyt]

- Liczyliśmy, że ta liczba zarażeń będzie malała, ale ona z dnia na dzień rośnie. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby rosłą dalej- dodał. Premier tłumaczył, że pojawia się ryzyko, że jeśli dziś osoba poszłaby na grób męża czy żony, to za trzy tygodnie mogłaby dołączyć do tego zmarłego. - Tradycja jest mniej ważna niż życie- powiedział.

Czytaj także Premier Morawiecki: Cmentarze będą zamknięte

Seniorzy powinni pozostać w domach Premier zaapelował do seniorów o oto, że jeżeli nie muszą, żeby nie wychodzili z domów. - To wasze zdrowie i wasze życie jest najbardziej narażone. Nasz apel przyjmuje formę alarmu i mocnej dyspozycji, żeby seniorzy przez co najmniej 2 tygodnie seniorzy pozostali w domu - zaapelował.

Jak mówił, seniorzy nie powinni się spotykać z dziećmi, z młodzieżą, ponieważ tego zależy ich życie.

Pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować na miejscu, muszą pracować zdalnie - Mamy prostą dyrektywę dla pracowników administracji publicznej. Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą pracować na miejscu, muszą pracować zdalnie. To jest dyrektywa na razie na dwa tygodnie- zapowiedział premier. - Podobnie apeluję do przedsiębiorców, tam gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie na pracy zdalnej- dodał.

- Musimy ograniczać kontakty między ludźmi po to, żeby przerwać tę transmisję wirusa. A więc jest to nakaz dla administracji publicznej i apel do przedsiębiorców- mówił.

Cmentarze zamknięte. Premier apeluje: zostańcie w domach