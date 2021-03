Kolejny rekord zakażeń. Ponad 35 tysięcy nowych przypadków. Od jutra dodatkowe obostrzenia

Fryzury jaskiniowców powrócą? Salony fryzjerskie znów zamknięte MEMY. Lockdown skazuje Polaków na narodowe zapuszczanie

Salony fryzjerskie, w związku z narastającą trzecią falą zachorowań, znów zostały zamknięte. Dopiero co wracacie od fryzjera? Szczęśliwi wy! Ci, którzy nie zdążyli się ostrzyc, będą musieli poczekać co najmniej do 9 kwietnia 2021. Jak to wyglądało rok temu? Lockdown wywarł wpływ nie tylko na długość naszych włosów, ale i na wyobraźnię internautów. Oto najlepsze fryzjerskie memy w covidowej rzeczywistości - zobacz je w galerii. Polacy znów zapuszczają włosy.