Kolejny rekord czwartej fali. W piątek 15 900 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Czekają nas nowe obostrzenia?

Czwarta fala nabiera rozpędu, jednak jak przestrzegają eksperci oaz Ministerstwo Zdrowia – jej szczyt dopiero nas czeka.

W piątek odnotowano kolejny rekord tej fali – poinformował o nim minister zdrowia Adam Niedzielski w Polskim Radiu 24.

– Nie jest to duży skok. Dzisiejszy wynik to będzie 15 900. Ta dynamika, niestety muszę powiedzieć, utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my w zasadzie powili dobijamy do poziomu średniego dziennego w tygodniu 10 tysięcy zakażeń – przekazał.