Kolejny prezydent otrzymał pogróżki. Grożą śmiercią włodarzom polskich miast

NOWE Przed wyborami w PZPN Kulesza opanował pożar we własnym ugrupowaniu. Zmiany zaszły nie tylko w... internecie, ale także w gabinecie cieni

Wiele wskazuje, że początek tygodnia był - jeśli nie przełomowy - to w każdym razie niezwykle ważny w kampanii przed wyborami w PZPN. Kluczowe decyzje zaczął bowiem podejmować zdecydowany faworyt do posady prezesa Cezary Kulesza. W odwrocie znalazł się natomiast próbujący od jakiegoś czasu rozdawać karty w obozie byłego prezesa Jagiellonii Henryk Kula. Śląski baron do tego stopnia poczuł się poza drużyną, że we wtorkowe popołudnie wymógł wydanie krótkiego oświadczenia na Twitterze przez sondażowego lidera z Podlasia.