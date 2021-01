Kolejny parlamentarzysta dołączy do partii Szymona Hołowni Polska 2050. Transfer jeszcze w styczniu

Choć Szymon Hołownia osiągnął znakomity wynik w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich (prawie 14 proc. głosów w pierwszej turze), to według wielu ekspertów, jego ruch jest skazany na ciężkie trzy lata, do następnych wyborów parlamentarnych. Hołownia nie czeka jednak na wybory i już tworzy w Sejmie grupę posłów, związanych z jego ugrupowaniem - Polska 2050.

Jako pierwsza na pokład partii Hołowni weszła była posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek, która we wrześniu 2020 roku dołączyła do ruchu, a w listopadzie została wiceprzewodniczącą nowo utworzonej partii o takiej nazwie. Teraz wszystko wskazuje na to, że Polska 2050 zyska kolejnego parlamentarzystę.

Hołownia: Dołączy do nas nowy parlametnarzysta

- W styczniu jeszcze dołączy do nas kolejny parlamentarzysta z czego się bardzo cieszymy. To bardzo fajny człowiek i bardzo z naszego DNA - zapowiedział Hołownia w środę w Radiu Plus.