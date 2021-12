Kolejny odcinek sporu Lewandowskiego z Kucharskim. Prawnik wchodzi do gry

- Chcieliśmy zostawić sprawę organom wymiaru sprawiedliwości, ale nieustanne ataki medialne ze strony Cezarego Kucharskiego zmuszają nas do przerwania milczenia. Wciąż kłamie, obraża, insynuuje i pomawia, atakując zza winkla. W gwarze ulicznej są określenia na takie osoby. To desperacja, bo widzi, że ma poważne kłopoty. W połowie kwietnia sąd orzekł, że jego zatrzymanie było jak najbardziej prawidłowe. Musiał zatem na kilka miesięcy się schować , a teraz wyszedł, zakładając, że wszyscy już o tym zapomnieli i gryzie, wylewając swoje frustracje. Tymczasem Kucharski brutalnie sfaulował Roberta Lewandowskiego. Dostał czerwoną kartkę, a teraz opowiada, że zawodnik go prowokował, sędzia jest stronniczy i to on jest ofiarą - tłumaczy Siemiątkowski w wywiadzie z Kamilem Dziubką.

Co na to sam zainteresowany? Cezary Kucharski na twitterze broni swojego dobrego imienia. "Żaden obywatel w tym systemie politycznym nie może liczyć na to, ze złoży pismo do prokuratora generalnego,a ten tego samego dnia zajmie się sprawą.Totalna ustawka" - cytuje wpis jednego z użytkowników Kucharski.