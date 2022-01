Kolejny lockdown w Polsce? Rzecznik rządu nie wyklucza „żadnej formuły dalszych zaostrzeń”

Muller w wywiadzie dla Programu 3 Polskiego Radia podkreślił, że „najbardziej pesymistyczne warianty” dotyczące kolejnej fali koronawirusa mówią o „nawet 100 tys. zachorowań dziennie”. Rzecznik rządu dodał, że „eksperci też wskazują, że dzięki zaszczepieniu oraz, być może, trochę mniejszej ofensywności” wariantu omikron koronawirusa liczba hospitalizacji nie będzie proporcjonalna w takim stopniu do liczby nowych przypadków koronawirusa w Polsce.

Był także pytany, czy należy się spodziewać zerowego limitu w restauracjach, czyli zezwolenia wstępu do tego typu obiektów tylko dla osób zaszczepionych. – Pamiętajmy o tym, że ustawa, która w tej chwili jest w Sejmie i którą Rada Ministrów wczoraj poparła, mówi o tym, że można stosować alternatywnie testy, czyli nie tylko, jeżeli takie rozwiązanie by było, to dotyczyłoby osób zaszczepionych lub przetestowanych w ramach bezpłatnej puli testów i taka osoba, która jest przetestowana i miałaby przez te 48 godzin, bodajże, wtedy status osoby, która posiada ten certyfikat. Natomiast to rozwiązanie, o którym pan minister Niedzielski mówi, to jest jedno z rozwiązań, które leży na stole, ale ono jeszcze nie było dyskutowane na rządowym zespole – wyjaśnił rzecznik.