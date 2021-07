Kolejny hit transferowy Manchesteru United. Mistrz świata zagra na Old Trafford

Znany dziennikarz Fabrizio Romano napisał na Twitterze "here we go", więc transfer Raphaëla Varane'a do Manchesteru United lada chwila stanie się faktem. Anglicy zapłacą Realowi Madryt 45 milionów funtów za Mistrza świata i piłkarza, który trzy razy z rzędu zdobył Ligę Mistrzów z Królewskimi. Skąd taka promocyjna cena? Francuzowi w przyszłym roku kończy się kontrakt z Los Blancos i to ostatnia chwila, by cokolwiek za niego zainkasować.