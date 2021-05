Kolejny dzień zamieszek w Jerozolimie. Napięta sytuacja w Izraelu niepokoi światowych liderów

Dziennik "Haaretz" przypomina, że to już 28. dzień coraz bardziej brutalnych starć w Izraelu. Według gazety w poniedziałek na Wzgórzu Świątynnym zgromadziło się około 8 tysięcy demonstrantów, z których wielu przyniosło ze sobą kamienie, metalowe pręty oraz koktajle mołotowa. Protestujący nie chcą dopuścić Żydów do wejścia na plac przed meczetem Al-Aksa, miejsca kultu zarówno dla muzułmanów jak i wyznawców judaizmu. Wcześniej zakaz wstępu do świątyni dla Izrealczyków wydała policja - mimo to co najmniej 150 osób próbowało się do niej dostać.