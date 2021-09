Kolejny dzień "Białego miasteczka" medyków przed Kancelarią Premiera. "Będziemy tutaj do skutku"

- Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która będzie wspólnym miejscem do spotkania z personelem medycznym - tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press przewodniczący zgromadzenia Piotr Pisuła z Porozumienia Rezydentów. - Wyrazów wsparcia jest bardzo dużo i nie będę ukrywał, że jest to dla nas bardzo ważne. Do tych spotkań dochodzi i nawet regularnie dostajemy jakieś drożdżówki. W niedzielę wieczorem dostaliśmy wędzoną rybę na kolację od przechodniów. Czujemy, że ludzie są z nami - podkreśla.

W czasie weekendu "Białe miasteczko" odwiedziło kilka tysięcy osób. Cały czas przybywają też nowi przedstawiciele poszczególnych zawodów służby ochrony zdrowia. Część medyków może dołączyć do protestu tylko na pewien czas, ponieważ nie chce na dłużej rezygnować z opieki nad pacjentami. - My musimy wracać do pracy. Ja jestem obecnie na urlopie bezpłatnym, muszę wrócić do swojego miasta, potem znowu tu przyjadę. Jeśli będzie trzeba będę tu przyjeżdżał do skutku - opowiada pielęgniarz Daniel Wikorski, który dotarł do "Białego Miasteczka" z Katowic.

- W niedzielę przyszedł do nas pewien polityk, poseł, który mówił zupełnie absurdalne rzeczy na temat pielęgniarstwa, więc zaapelowałem do niego, żeby poczytał więcej o historii tego zawodu, a dopiero potem zaczął się na ten temat wypowiadać. Osobiście mnie to obraziło - przyznaje.