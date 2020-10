Kolejny dobowy rekord. Ponad 6,5 tysiąca nowych przypadków koronowairusa. Zmarło 116 osób. "Nad tym już nikt nie panuje".

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. 141 804 osoby są zakażone. Do tej pory zmarło 3 217 chorych. W ciągu doby wykonano ponad 43,8 tys. testów

Dziennikarze portalu Wirtualna Polska dowiedzieli się, że Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, trafił z koronawirusem do szpitala. Stacji RMF FM informację potwierdziła żona polityk a.

- Panie Prezydencie. To naprawdę nie są żarty. Gdziekolwiek Pan się ukrywa, proszę się ujawnić i wziąć odpowiedzialność za Polskę. Po raz kolejny apeluję o pilne zwołanie RBN, poszerzonej o specjalistów ochrony zdrowia- apeluje za pośrednictwem Twittera Szymon Hołownia, polska 2050.

- Nad tym już nikt nie panuje. Teraz widać skutki braku działań M. Morawieckiego i jego rządu w ostatnich miesiącach. To jest osobista odpowiedzialność M. Morawieckiego- napisał Sławomir Neumann, KO.

Ruchy antycovidowe rosną w siłę

- Wiedza ekspercka, naukowa, instytucjonalne autorytety zostały zdegradowane. Nie mamy kryteriów pokazujących w jasny sposób prawidłowości funkcjonowania pewnych procesów czy zmian, bo neguje się rolę nauki w życiu społecznym. My nie dostaliśmy poważnej analizy sytuacji. Nie dostali jej w wystarczający sposób młodzi ludzie, na których skupia się presja szkoły z wymuszanymi rytuałami. My nie wiemy dziś, jak odbije się to na ich przyszłości. U nich, ponieważ nie dostali tej wystarczającej wiedzy, ujawniają się takie antycovidowe postawy w sposób znaczący - ocenia sytuację prof. Adam Bartoszek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przeczytaj całą rozmowę.