Kolejny były minister PO dołączy do partii Polska 2050 Szymona Hołowni? Michał Boni odciął się od Platformy Obywatelskiej Kacper Rogacin

Fot. Adam Jankowski / Polska Press

Michał Boni, były minister administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, może dołączyć do ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni - informuje "Wprost". Boni byłby trzecim tegorocznym "transferem" do partii Hołowni, bo wcześniej do formacji byłego dziennikarza dołączył senator Jacek Bury i posłanka Joanna Mucha. - Hołownia będzie musiał co jakiś czas dokonać czegoś spektakularnego na polskiej scenie politycznej, by przebić się przez natłok informacyjny, zalewający wyborców - twierdzi prof. Rafał Chwedoruk.