Kolejni żołnierze NATO trafią do Polski? Szef MSZ, prof. Zbigniew Rau, nie wyklucza takiej możliwości

Szef MSZ ocenił, że „sojusz polsko-amerykański ma się znakomicie”. Podkreślił, że nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej. „Z naszymi amerykańskimi sojusznikami pozostajemy w stałym kontakcie, który ze względu na napięcie wokół Ukrainy jest jeszcze intensywniejszy niż do tej pory” – mówił.

Zbigniew Rau mówi też, że "bez wątpienia Sojusz Północnoatlantycki w czasie narastania tego kryzysu przejawia coraz większą jedność i wspólne rozumienie sytuacji".

Szef MSZ zauważył, że „mamy rzeczywiście do czynienia z eskalacją napięcia”. „Chodzi nam o to by doszło do deeskalacji napięcia. Stawiamy tutaj na dialog i dyplomację ale w połączeniu z tym co się nazywa odstraszaniem i wzmocnieniem zdolności obronnej Sojuszu” – wyjaśnił.

Minister Zbigniew Rau zakończył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu w Waszyngtonie odbył rozmowy z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i koordynatorem do spraw Indo-Pacyfiku w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Kurtem Campbellem.