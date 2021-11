Kolejni "kurierzy" przewożący imigrantów zatrzymani. Najnowsze informacje z granicy

Do zatrzymań doszło podczas kontroli policji w miejscowościach Sobolewo, Stadniki, Szczyty-Dzięciołowo oraz Bielsk Podlaski. W pierwszym z tych miejsc, mundurowi zatrzymali do kontroli mercedesa, w którym obywatel Polski próbował przemycić trzech obywateli Afganistanu. W Stadnikach podczas policyjnej kontroli okazało się, że prowadzący kię Jordańczyk przewoził dwóch obywateli Turcji. W Szczytach-Dzięciołowie zatrzymano do kontroli volkswagena, którego kierowca - obywatel Wietnamu - przewoził dwóch Kurdów. Trzech kolejnych Kurdów przemycał obywatel Ukrainy, który kierował toyotą. Funkcjonariusze zatrzymali go w Bielsku Podlaskim.

Łącznie zatrzymani wczoraj "kurierzy" próbowali przewieźć 10 osób. W sumie od początku kryzysu na granicy polskie służby zatrzymały już 214 przemytników, którzy łącznie przewozili 927 nielegalnych imigrantów.