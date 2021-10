Kolejne wygrane przez prokuraturę sprawy dotyczące wydania dzieci za granicę

W innej z kolei sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego nakazujące powrót dwójki dzieci również do Wielkiej Brytanii.

Skarga kasacyjna Zbigniewa Ziobro została wniesiona od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 października 2020 r. Zgodnie z tym orzeczeniem dwójka małoletnich dzieci przebywających wraz z matką w Polsce, pochodzących z małżeństwa Polki i obywatela Ghany, miała powrócić w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia do ojca, do Wielkiej Brytanii. Postępowanie zostało zainicjowane przez ojca na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach, który w I instancji badał sprawę, nie zgodził się na powrót dzieci do ojca. 30 kwietnia 2020 r. sąd orzekł, że powrót dzieci wiązałby się dla nich z poważną szkodą psychiczną. Podczas przesłuchania dzieci jednoznacznie wyraziły chęć pozostania w Polsce z matką i sprzeciwili się powrotowi do Wielkiej Brytanii do ojca. Sąd oparł się m.in. na opinii biegłej psycholog, która wskazała na zagrożenie traumy psychicznej z powodu powrotu dzieci do ojca do Wlk. Brytanii.