Kolejne transfery do partii Szymona Hołowni. Mirosław Suchoń, Grzegorz Nowosielski i Wanda Brociek dołączyli do Polska 2050

Premiera Netflix: “Prime Time” – czyli wreszcie mocna i bardzo polska premiera

Szybko zapominamy, jak to było. Bo jak tak spojrzeć na Polskę przełomu roku 1999 i 2000, to widzimy zupełnie inny kraj. I to nie dlatego, że inne mieliśmy odzienie czy gadżety. To przede wszystkim była Polska ciągle jeszcze transformacyjna, przekuwająca się w w kapitalizm przy ogromnych stratach w ludziach, Polska, w której część z nas już witała się z gąską, ale bardzo wielu niekoniecznie. Niesłychanie ważne w filmie „Prime Time” są właśnie te teleprzebitki z epoki. Młodszy o 20 lat i cięższy o 30 kilo prezydent Kwaśniewski, gwiazdy „Klanu” na balu, protesty wykluczonych... I kilku chłopaków na ławce, którzy po kolei mówią reporterowi, że ich marzeniem jest wyjazd do Niemiec. Od tamtej pory wiele spraw się zmieniło. Ale i wiele niekoniecznie.