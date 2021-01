Kolejne szpitale do kontroli. Premier: Nie ma zgody na szczepienie poza kolejnością

Prof. Ryszard Bugaj: W 2021 roku może dojść do długotrwałego impasu politycznego

Tak jak pandemia zakłóciła to, czego oczekiwaliśmy jeszcze ponad rok temu, tak może pojawić się czynnik, który zakłóci trwanie Zjednoczonej Prawicy. Widać, że ona pęka wewnętrznie, moim zdaniem, jest z całą pewnością na trajektorii zmniejszającego się poparcia, to nie ulega wątpliwości. No, ale jest pytanie: Kto w ich miejsce może przyjść? Myślę sobie, że nie ma zbyt wielu ludzi, którzy tęsknią za tym, aby Morawieckiego zastąpił pan Budka - mówi prof. Ryszard Bugaj, były polityk Unii Pracy, ekonomista