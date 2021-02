Kolejne Super Bowl Toma Brady'ego. Tampa Bay Buccaneers za mocni dla Kansas City Chiefs

Stary wyga wciąż rządzi. W starciu pokoleń wygrało doświadczenie i ... po prostu lepsza drużyna. Ofensywna linia Chiefs nie miała żadnych szans z defensywną linią Bucs i Patrick Mahomes musiał uciekać przed rywalami przez cały mecz. Fenomenalny atak Andy’ego Reida nie potrafił zdobyć nawet jednego przyłożenia, trafiając tylko po kopnięciach.Dodatkowo Chiefs byli nie efektywni w grze biegowej.

Kontrast można zauważyć u drużyny Bruce’a Ariansa. Brady miał dużo czasu do przeglądu pola gry, a Leonard Fournette i Ronald Jones zdobywali cenne jardy biegami.

Na największe słowa uznania zasługuje defensywa Bucs, która nie dała Mahomesowi chwili wytchnienia i zneutralizowała jednego z najlepszych skrzydłowych w lidze Tyreeka Hilla. Super Bowl MVP nie wędruje jednak w ręce kolektywu, a jednego gracza. Po raz piąty w karierze trafiło ono do Toma Brady’ego, który zakończył dzień z trzema przyłożeniami. Dwa z nich powędrowały w ręce Roba Gronkowskiego, który wrócił z emerytury.

– Po Super Bowl LII czułem się fatalnie. Byłem po prostu wdzięczny, że to już koniec. Teraz zamierzam jeszcze pograć. W końcu po raz pierwszy w karierze jestem wolnym agentem – powiedział po wygranej „Gronk”

– Wierzyliśmy do końca i chyba tak naprawdę po prostu wiedzieliśmy, że na się uda. Za rok tu wrócimy – zapowiadał po meczu Brady.

Brady nie tylko ustanowił nowy rekord zwycięstw w Super Bowl (7), ale ma ich więcej niż... wszystkie inne drużyny. Tylko Pittsburgh Steelers i New England Patriots mają po 6 tytułów, z czego ci drudzy wszystkie zdobyli właśnie z Bradym.

Przez ostatnie 19 lat Brady występował w barwach Patriots, ale czuł się nie doceniany i zmienił otoczenie. Tampa Bay Buccaneers byli drużyną z najgorszym procentem zwycięstw w historii amerykańskiej „Wielkiej Czwórki” (NFL, NBA, NHL, MLB), a mimo to i tak udało mu się doprowadzić ich do sukcesu.

– Zmiana klubu w wieku 43 lat i doprowadzenie ich w pierwszym sezonie do mistrzostwa to moim zdaniem jego największe osiągnięcie – mówił „Gronk”.

W przerwie meczu koncert zagrał The Weeknd. Kanadyjski artysta R&B wystąpił sam, bez gościnnych numerów, co może było błędem. Show ogólnie nie podbiło serca Amerykanów, a w internecie szybko stworzono memy z jego pokazu, wyśmiewające artystę.