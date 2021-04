Kolejne śmigłowce H225M i drugi prototyp bezzałogowego wiropłata VSR700 dla francuskiej armii

Francja podpisała kontrakty na zakup ośmiu kolejnych śmigłowców H225M i drugiego prototypu bezzałogowego wiropłata VSR700. Śmigłowce H225M trafią do Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych. VSR700 to bezzałogowy system latający opracowywany dla Francuskiej Marynarki Wojennej we współpracy z Naval Group.

Zamówienie jest częścią planu Stimulus mającego wesprzeć krajowy przemysł lotniczy. W przypadku Airbus Helicopters plan obejmuje również kontrakt na dwa śmigłowce H145 dla Sécurité Civile i 10 maszyn H160 dla francuskiej żandarmerii.

Jesteśmy wdzięczni francuskiemu rządowi za wsparcie przemysłu lotniczego poprzez plan Stimulus. Zamówione maszyny spełniają potrzeby operacyjne francuskich sił zbrojnych, a kontrakt po-zwala Airbus Helicopters utrzymać miejsca pracy i kluczowe umiejętności w perspektywie średnio-terminowej, powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters.

Dostawy pierwszych śmigłowców H225M objętych nowym zamówieniem mają nastąpić w 2024 r. i zaspokoją potrzeby Sił Powietrzno-Kosmicznych, pozwolić też na wymianę śmigłowców Pu-ma. H225M znajdzie zastosowanie w misjach wojskowych, w tym do bojowych poszukiwań i ratownictwa, ewakuacji medycznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i szkolenia taktycznego.

Bezzałogowiec VSR700 zaprojektowano do współdziałania z innymi statkami powietrznymi bazo-wania pokładowego i powstał dla Francuskiej Marynarki Wojennej. VSR700, to bezzałogowy system latający o maksymalnej masie startowej 500-1000 kg. Zapewnia najlepszy kompromis między ładownością, wytrzymałością i kosztami operacyjnymi. Pierwszy prototyp VSR700 wykonał dziewiczy lot w 2020 roku i niedawno zaczął rozszerzać zakres lotów.