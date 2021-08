Kolejne sensacyjne odkrycia na terenie dawnego więzienia w Łęczycy. Księcia nie znaleziono, a są złote gwoździe, monety i cenny piec

Niezwykłe znaleziska w Łęczycy

XIII-wieczny kościół i klasztor oo. Dominikanów w Łęczycy to jeden z sześciu najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Archeolodzy mają nadzieję, że znajdą grób piasta Kazimierza II Łęczyckiego, brata króla Władysława Łokietka.

- Jest duże prawdopodobieństwo, że Kazimierz II Łęczycki został tu pochowany. To, że znajdziemy kryptę, to nie wątpię. Jednak czy znajdziemy w niej pochowaną osobę z rodu piastowskiego, to zobaczymy - mówi dr Artur Ginter, kierownik prac wykopaliskowych.

Podczas badań archeologicznych prowadzonych w miejscu dawnego klasztoru oo. Dominikanów natrafiono na średniowieczny piec ogrzewający niegdyś klasztor.

- To bardzo cenne znalezisko. Tego typu rzeczy odnajduje się bardzo rzadko. A znalezienie takiego pieca w obrębie klasztoru w formie stosunkowo nienaruszonej, to coś niewiarygodnego. Z punktu widzenia budowlanego to cenną rzeczą było znalezienie prawie 20-kilogramowej cegły. To unikat na skalę naszego kraju i ewidentny sentyment za epoką romanizmu - podkreśla Artur Ginter.