Kolejne rozmowy USA - Rosja. Antony Blinken przekazał, co powiedział Siergiejowi Ławrowowi

W sobotę odbędą się jeszcze rozmowy prezydenta USA Joe Bidena i Władimira Putina.

Napięcia stale rosną, a Stany Zjednoczone i sojusznicy wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy, ostrzegając, że Moskwa może zaatakować w każdej chwili. Rosja wielokrotnie kwestionowała waszyngtońską wersję wydarzeń, mówiąc, że zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy w pobliżu granicy z Ukrainą, aby utrzymać własne bezpieczeństwo przed agresją ze strony sojuszników NATO.

Amerykańskie ministerstwo obrony poinformowało w piątek, że USA wyśle do Polski w nadchodzących dniach dodatkowe 3 tys. żołnierzy. Według Reutersa oczekuje się, że dodatkowy amerykański kontyngent przybędzie do Polski w przyszłym tygodniu i ma to być kolejne znaczące wzmocnienie wschodniej fanki NATO.